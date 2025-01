Legge regionale sul fine vita, l’opposizione ci prova ancora. Cappato: “Tempi certi per chi soffre”

Genova. È stata ripresentata in Regione Liguria la proposta di legge sul fine vita Liberi subito, promossa da tutti i gruppi di opposizione insieme all’associazione Luca Coscioni per regolamentare tempi e procedure per l’accesso al cosiddetto suicidio medicalmente assistito. Se n’è parlato oggi durante una conferenza stampa cui ha partecipato anche Marco Cappato, tesoriere dell’associazione.

Il testo intende introdurre procedure e tempi certi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi della sentenza della Corte costituzionale Antoniani/Cappato del 2019 che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 580 del codice penale nella parte in cui non esclude la punibilità per chi “agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”.

» leggi tutto su www.genova24.it