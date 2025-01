Muro crollato al Lagaccio, storia di un disastro annunciato: “Quelle crepe segnalate da anni”

Genova. Era ammalorato da anni il muraglione crollato martedì mattina in via Cinque Santi, nel quartiere del Lagaccio, non molto lontano dalla frana che sconvolse via Ventotene una dozzina d’anni fa. A dirlo sono le numerose testimonianze dei residenti della zona, ma anche le immagini di Google Street View, che mostrano inequivocabilmente le crepe e lo spanciamento della struttura collassata dopo le piogge incessanti degli ultimi giorni, solo per fortuna senza provocare vittime o feriti, ma un totale di sette evacuati.

Un crollo annunciato, insomma. Figlio, come molto spesso accade in questa città emblema del dissesto idrogeologico, di problemi che dovevano essere risolti nell’ambito di una proprietà privata, ma che alla fine si riversano su aree pubbliche creando notevoli pericoli. Ad abitare proprio sopra lo squarcio era Simone Ballardin, residente da sette anni al civico 1 di via Cinque Santi insieme a moglie e tre figli, ora evacuato insieme ad altre due persone. Il muraglione sosteneva il suo giardino, dal quale aveva accesso all’appartamento.

