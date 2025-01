Piano contro dissesto idrogeologico: via libera dal Ministero dell’Ambiente. Più di un milione per Ameglia e Bolano

Più di un milione e centomila euro suddivisi tra i territori di Ameglia e Bolano per il contrasto al dissesto idrogeologico rientreranno tra i 27milioni di finanziamenti approvati dal Ministero dell’Ambiente e presentati in un piano specifico della Regione Liguria. In particolare ad Ameglia partirà la sistemazione idraulica del rio Fancella (445.106,10 euro) e Bolano è in programma la sistemazione dell’alveo e consolidamento spondale del tratto di fondovalle del canale di Montebello (684mila euro).

Decisioni che arrivano dal via libera definitivo del ministero dell’Ambiente-Mase al Piano da oltre 27 milioni di euro (27.022.948,22 euro) presentato da Regione Liguria per 23 di interventi su tutto il territorio, sia di manutenzione straordinaria dei corsi d’acqua sia di contrasto al dissesto idrogeologico, tra cui anche il finanziamento per circa 5,5 milioni di euro dei lavori di consolidamento della falesia di Camogli, in parte crollata nel febbraio del 2021 con una porzione del cimitero. Con l’ultimo passaggio formale dell’emanazione del decreto ministeriale le risorse verranno poi trasferite al Commissario per gli interventi contro il dissesto e presidente della Regione Marco Bucci.

“Questo Piano consente la realizzazione di interventi molto importanti per la sicurezza del territorio in ogni provincia ligure – commenta il presidente e Commissario Bucci – Con le risorse stanziate, di cui circa 5,5 milioni di euro per il consolidamento della falesia di Camogli, interveniamo su punti critici come, ad esempio, il rio Busalletta a Busalla, il torrente Gromolo a Sestri Levante e l’adeguamento del rio Beglini a Taggia. Questi lavori non solo servono a mitigare il rischio idrogeologico, ma soprattutto garantiscono la sicurezza di centinaia di persone e di molte attività produttive. Il lavoro della Regione prosegue, sempre nella direzione della collaborazione solida e proficua con Anci e i Comuni”.

