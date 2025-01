Piano del verde, le proposte per il municipio Medio Levante: dal parco di piazzale Kennedy alle aiuole di viale Brigate Partigiane

Genova. Arrivano le prime proposte del piano del verde comunale, questa volta per il municipio Medio Levante. Il Comune ha avviato un percorso partecipato per presentare il pacchetto di misure nei singoli municipi, così da condividere anche con cittadini e associazioni gli interventi previsti e raccogliere e recepire e suggerimenti.

Tra gli interventi presentati dagli uffici tecnici c’è, ovviamente, il grande parco lineare da 20mila metri quadrati e 350 alberi, con un ampio boulevard centrale e strutture di connessione al Waterfront di Levante previsto per piazzale Kennedy. Si aggiunge poi la realizzazione di nuovi spazi verdi, per un totale di circa 8 ettari di aree pubbliche verdi o pedonali, in viale Brigate Partigiane, e un’area giochi per bambini in piazza Paolo da Novi.

