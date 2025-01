San Paolo, la denuncia: “Mancano coperte per i ricoverati”. Asl2: “Lavanderia chiusa in quel momento. Ci scusiamo”

Savona. “Mia zia, ottantatreenne, ricoverata nel reparto di Medicina dell’ospedale San Paolo senza coperte, soprattutto nei giorni più freddi dell’anno”. E’ questo l’allarme lanciato dalla nipote Eleonora che andava a farle visita tutti i giorni in quando la zia non è autosufficiente.

In una di queste visite la spiacevole scoperta: “Mia zia non è autosufficiente e, purtroppo, non comunica in maniera conscia e lucida per questo non si è potuta lamentare – spiega – ma toccandola sul braccio, ci siamo accorti che aveva freddo. Era coperta solo con un lenzuolo e un copri lenzuolo”.

