‘Santa’: l’hotel Helios cambierà pelle, le 20 attuali camere diventeranno 5 suite

Slitta a Pasqua, e cioè metà aprile, la riapertura dell’ex Hotel Lido: che ora si chiamerà Excelsior Palace Santa (ma si sa che, per comodità, verrà preso definito dalla clientela come “il Santa” tout-court). A quanto pare i lavori sono stati rallentati dalle solite lungaggini burocratiche.

Gli oneri di urbanizzazione prevedevano il rifacimento del piazzale in direzione di Portofino, con la creazione dell’aiuola sopraelevata. Il gruppo proprietario della struttura, lo stesso dell’Excelsior Rapallo, ha sollecitato inutilmente più volte la posa dei cavi della fibra ottica da parte della compagnia telefonica. Alla fine per proseguire nei lavori l’albergo ha provveduto alla costruzione del piazzale: che adesso dovrà essere riaperto per la posa dei cavi. Poi ci sono stati altri intoppi minori.

