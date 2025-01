Da Antonio Garau, Presidente del Comitato “Roberto Siro”

Il Presidente del Comitato “Roberto Siro” La Maddalena, grazie alla disponibilità della chiesa dell’isola, ricorderà con una messa in suo ricordo Paolo Cavassa tra qualche giorno. Abbiamo provveduto ad avvisare la famiglia, da cui ci sono arrivati i ringraziamenti, sappiamo che Paolo meritava molto altro, avrebbe meritato la nostra presenza, ma che purtroppo per forza di causa maggiore non è stato possibile organizzare.

