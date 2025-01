Sarzana, Pci: “Parcheggi a pagamento, servizio inadeguato. E mancano stalli gratuiti”

Il Partito comunista italiano esprime scontento per la proroga della gestione dei parcheggi a pagamento sarzanesi a Gestopark. “A fronte ad un incasso di circa 200mila euro annuali (cifra irrisoria rispetto ai guadagni), l’amministrazione comunale ha affidato la gestione e regalato praticamente tutti gli introiti mantenendosi l’onere totale della manutenzione – dichiara in una nota il Pci con Enrico Pieraccini della sezione Sarzana e Val di Magra – con un contratto che favorisce la Gestopark a scapito del Comune che, come evidente dalle condizioni degli stalli, uno su tutti quello presente nella zona di Porta Parma, non riesce a garantire un servizio adeguato ai cittadini che sono già costretti ad affrontare la scarsità di parcheggi gratuiti ed una tariffa troppo alta riguardo quelli a pagamento, per cui manca la possibilità della sosta gratuita nei primi minuti e la possibilità di allungarne la durata come dal nostro partito più volte proposto”. Il Partito comunista italiano lamenta poi “la ‘follia’ dei parcheggi a pagamento fino a mezzanotte nei 4 mesi estivi che, assieme alla mancanza dei primi 15 minuti senza tariffa e di nuovi stalli gratuiti, rappresenta un’ulteriore problema che va ad aggravare la già scarsa affluenza turistica e di frequentazione della città degli ultimi anni a danno delle attività e dei commercianti”.

Il Pci attacca anche su pulizia e decoro (“ci dobbiamo affidare esclusivamente alla buona volontà ed all’abnegazione dei dipendenti Acam e Maris”) e sulla viabilità: “Pare evidente – si legge in merito -, oltre ai disagi dovuti ai lavori al ponte di Via Falcinello più volte citati, come, ormai ogni giovedì (giorno di mercato, ndr), in città sembra crearsi una gigantesca ‘nassa’ dove gli automobilisti cadono e spesso incappano nei solerti vigili urbani che elevano multe da oltre 90 euro per poi sparire quando basterebbe una pattuglia dalle 14 alle 16 che potrebbe mantenere sgombra la zona e far lavorare in sicurezza gli addetti alla pulizia”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com