Savona, i fratelli Scaramuzza hanno deciso: “Dopo 28 anni ci separiamo dalla nostra polleria, siamo stanchi. Largo ai giovani”

Savona. “Una nostra cliente affezionata, ultra ottantenne, questa mattina è venuta a dirci che non ha chiuso occhio tutta la notte dopo avere appreso la notizia che la nostra polleria chiuderà presto i battenti”, a dirlo l’ex assessore Maurizio Scaramuzza che insieme alla sorella Cristina hanno preso una decisione che cambierà presto le loro vite ma anche quelle del quartiere.

La storica polleria di Corso Tardy e Benech è in vendita, e a confermarlo un posto su Facebook da parte di Maurizio: “Tutto passa e tutto va…se c’è qualcuno che ha voglia di fare qui c’è solo da migliorare“. Alla base della decisione però non c’è un abbassamento degli incassi o del lavoro, anzi proprio il contrario: “Non chiudiamo perché non vendiamo o non lavoriamo, abbassiamo definitivamente la serranda proprio perchè lavoriamo troppo“, spiega Scaramuzza.

» leggi tutto su www.ivg.it