Tpl, dalla Regione 10mln di euro e agevolazioni per nuovi autobus

Liguria. Ammontano a 10 milioni di euro i fondi aggiuntivi che Regione Liguria destinerà al trasporto pubblico locale. Di questi, 6,5 milioni andranno al servizio su gomma e i restanti 3,5 a quello su ferro.

Con il passaggio conclusivo in Consiglio regionale, dopo quelli già avvenuti in Giunta e Commissione consiliare su proposta dell’assessore regionale competente Marco Scajola, è stata ufficialmente approvata la ripartizione dei 6,5 milioni di euro di risorse aggiuntive destinate al trasporto su gomma. Questo importante finanziamento, previsto dal 2024 e per i prossimi anni, andrà a sommarsi ai 117 milioni di euro che Regione erogherà alla Città metropolitana e alle province Liguri.

