Val di Magra Formazione ottiene un finanziamento per il bando di “Abilità al plurale 3”

L’associazione Val di Magra Formazione, attiva ormai da vent’anni nel territorio della Val di Magra e specializzata in attività formativa e nei percorsi di inclusione delle fasce più deboli, in partenariato con il Comune di Sarzana – Capofila Ats 19 Val di Magra (Comuni appartenenti: Ameglia, Arcola, Castelnuovo Magra, Luni, Santo Stefano di Magra, Vezzano Ligure) Isforcoop ETS, Ente Forma, Lindbergh Cooperativa Sociale, Mondo Nuovo Caritas Odv, Lucchi e Guastalli srl , ha vinto il bando “Abilità al plurale 3” emanato lo scorso settembre da Regione Liguria dedicato all’inserimento lavorativo di soggetti a rischio di emarginazione sociale.

Poco meno di 700mila euro è infatti il contributo che verrà erogato per finanziare la proposta “Progetto Territoriale Val di Magra Solidale” che coinvolge per l’appunto l’intera vallata e che prevede la messa in atto di serie di azioni che vanno dalla formazione all’inserimento vero e proprio nel mondo del lavoro di soggetti in difficoltà .

La procedura di selezione si è conclusa nei giorni scorsi e il progetto “Val di Magra Solidale” si è classificato al primo posto, con 98 punti assegnati, a pari merito, con tre progetti presentati nell’ambito di Imperia.

Il progetto inizierà nella prossima primavera e, in sintesi prevede l’orientamento, la formazione lavorativa delle cosiddette “fasce grigie” di popolazione, vale a dire di persone svantaggiate attraverso borse lavoro, percorsi di inclusione sociale, tirocini e assunzioni. Nelle prossime settimane il progetto finanziato con 699mila 980 euro verrà condiviso con la rete dei servizi che si occupa di tali fasce, coinvolgendo i servizi sociali, Asl, Uepe (Ufficio di esecuzione penale esterna), centro per l’impiego per la segnalazione dei soggetti interessati.

