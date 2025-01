Un importante riconoscimento per gli spezzini Valerio Cremolini e Gabriella Mignani, selezionati, per il Giubileo degli Artisti, nell’ambito del concorso indetto dall’Unione cattolica artisti italiani nazionale, che si terrà a Roma il 16, 17 e 18 febbraio prossimi.

I due scrittori, soci della sezione spezzina dell’Ucai, sono stati selezionati come vincitori a pari merito, rispettivamente nella sezione Poesia ( 13 selezionati ) e Letteratura ( tre selezionati ).

Il concorso prevedeva la selezione di opere artistiche, provenienti dalle sezioni Ucai di tutta Italia, attinenti a varie discipline artistiche, con tema unico “ Speranza “ ( tema, com’ è noto, del Giubileo 2025 ).

Valerio Cremolini, critico d’ arte, giornalista, poeta ha vinto con una lirica dal titolo “Speranza “. Gabriella Mignani, giornalista, saggista, scrittrice ha vinto col racconto breve “Caffè di Natale“.

I due scrittori spezzini saranno premiati a Roma nei giorni 17 e 18 febbraio, nell’ambito del Giubileo degli Artisti voluto da Papa Francesco, e le loro opere saranno pubblicate in un piccolo volume in ricordo del grande Evento.

