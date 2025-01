Volley, stasera Podenzana Tresana di nuovo in campo

Si completa stasera alle 20.30 a Barbarasco, il “tour de force” del Podenzana Tresana appena iniziato con la sconfitta per 3-1 a Lavagna; contro l’ Admo terza forza nel Girone di Levante della 1.a Divisione ligure femminile. Questa volta le podenzano-tresanesi ricevono l’ Elsel Spezia vicecapolista, si tratta del primo (corripondente alla 7.a giornata) dei due recuperi che attendono le rossoblu e l’altro è quello di fronte alla Futura Ceparana, sempre in casa il 15 febbraio prossimo, risalente al 9.o turno. Nel frattempo questi gli altri “score” nel 10.o: Futura Ceparana-Psm Rapallo 3- 0, Elsel La Spezia-Rainbow Sp 3-0, Sestri Levante-Le Fuoritempo Tecnocasa San Salvatore 2-3, Vdm Santo Stefano Magra-Lunezia Volley 3-0 e Tigullio Sport Team Santa Margherita Ligure-Mesco Queirolo 3-0.

Classifica conseguente; Le Fuoritempo Tecnocasa S. Salvatore punbti 27, Elsel Sp 24, Admo Lavagna 23, Sestri Levante 22, Arredamenti Lorenzelli Elisa Group Podenzana Tresana 15, Futura Ceparana e Rainbow La Spezia 14, Vdm S. Stefano Magra 12, Tigullio Sport S. Margherita Ligure 10, Psm Rapallo 8, Mesco Queirolo 5, Lunezia Volley Sarzana 0. Per la cronaca davanti alle lavagnesi hanno giocato…Cuffini, Giannoni V., Erta, Lavarra, Sorrentino, Musetti, Leoncini, La Mattina, Cariulo, Bertolini, Lombardi, Giubilato con liberi Tonarelli e Giannoni F. Tresano-podenzanesi avanti per 24-26, poi alle locali gli altri tre set per 25-19, 25-17 e 25-14.

