WWF Savona: “Depositato un progetto per portare i materiali di risulta dei cantieri nell’area boscata in località Maschio”

Savona. “Nel Comune di Savona, in località Maschio, è stato depositato presso la Regione Liguria Settore Valutazione di Impatto Ambientale, il Progetto “Intervento di messa in sicurezza e riempimento della valletta del rio Erxo”, di fatto un intervento non necessario dal punto di vista della sicurezza geomorfologica e idraulica, pare bensì con tutt’altro scopo: ‘L’intervento di sistemazione morfologica della porzione terminale dell’incisione valliva si rende necessario al fine di poter consentire la messa in posto, gradatamente e per fasi, dei materiali di risulta prevalentemente costituiti da terre e rocce da scavo ed materie prodotte da demolizione e costruzione provenienti dalle innumerevoli opere pubbliche che interessano la litoranea savonese, come il completamento della linea ferroviaria Andora-Finale e terre e rocce provenienti dalla realizzazione dell’ Aurelia Bis Albisola-Savona’. Praticamente, si intende creare un grosso riempimento (discarica?) in un area naturale boscata attraversata da un rio che confluisce nel torrente Lavanestro, affluente del Letimbro”. Lo dichiara il WWF di Savona.

“Siamo molto preoccupati dal rischio e dalla progressiva distruzione dell’ambiente boschivo e del patrimonio di biodiversità, con molteplici motivazioni economiche. L’abbancamento di rifiuti che costituisce l’elemento principale della proposta consiste nella realizzazione di un rilevato con volume totale di circa 640.000 m³ su una superficie di 30.000 m² (grande come 3 campi di calcio). Il tratto del rio ri-convogliato è lungo circa 350 m. Per consentire il conferimento dei materiali, è prevista la realizzazione di una pista di arroccamento con lunghezza di circa 250 m, che sarà sviluppata progressivamente in funzione della quota raggiunta dal rilevato. L’intento del Progetto è di creare un deposito come si nota nella figura che illustra la sezione del rilevato con i principali elementi dimensionali, evidenziando la sproporzione tra l’abbancamento e il profilo sottostante”.

