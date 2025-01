A luglio viaggio in Giordania con la Parrocchia San Paolo di Savona

Savona. Insieme all’agenzia Brevivet la Parrocchia San Paolo Apostolo di Savona organizza un pellegrinaggio in Giordania sul tema “Da Amman a Petra lungo il cammino dell’Esodo”, che si terrà dal 23 al 28 luglio (6 giorni, 5 notti). Sabato 8 febbraio alle ore 20.45 il Seminario Vescovile ospiterà la prima riunione ufficiale del pellegrinaggio. Chi fosse interessato a partecipare può contattare il parroco don Angelo Magnano 3386215620. Si partirà in pullman da Savona per l’aeroporto di Milano Malpensa, dove ci si imbarcherà sul volo per Amman. All’arrivo ci sarà il tour panoramico sul bus (tempo permettendo), seguito dalla cena e dal pernottamento.

Il secondo giorno dopo la colazione si visiteranno Gerasa e il sito della città ellenistico romana meglio conservata del Medio Oriente. Si proseguirà per Madaba e dopo il pranzo si visiterà la mappa musiva bizantina che illustra i luoghi della Terra Santa. A seguire la salita al Monte Nebo, da dove, secondo la tradizione, Mosè vide la “terra promessa” prima di morire. Infine si continuerà verso Petra, dove ci saranno la sistemazione in albergo, la cena e il pernottamento.

