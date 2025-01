Agenzia delle Dogane, i deputati Pd: “Il ministero revochi il declassamento della direzione ligure”

Genova. “Chiediamo la revoca del provvedimento del ministero che ha portato al declassamento della direzione regionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Liguria e dei suoi uffici territoriali”. Lo dichiarano i deputati liguri del Pd Alberto Pandolfo, Valentina Ghio e Luca Pastorino che hanno presentato un’interrogazione alla Camera.

“Non sono chiare le motivazioni della riorganizzazione dell’Agenzia – proseguono i dem -. La direzione ligure è stata superata in termini di rilevanza da altre direzioni territoriali, tra cui Veneto e Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Marche, Lazio e Abruzzo, che però gestiscono volumi di traffico commerciale in Teu nettamente inferiori (meno di un terzo per Veneto e Friuli Venezia Giulia, quasi un decimo per Emilia Romagna e Marche, e solo circa un trentacinquesimo per Lazio e Abruzzo)”.

» leggi tutto su www.genova24.it