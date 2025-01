Anniversario della morte di Claudio Spagnolo, oltre 50 gruppi da tutta Italia nella Nord per ribadire: “Mai più”

Genova. La Gradinata Nord inferiore è piena per metà e non solo di tifosi rossoblù. In campo le lampade per far crescere l’erba, sul maxi schermo un volto, diventato ormai tragicamente un’icona, quello di Vincenzo Claudio Spagnolo. Appesi striscioni che non si vedono da anni, spicca quello bianco della Fossa dei Grifoni. La quantità di adesivi dei gruppi provenienti da tutta Italia (qualcuno anche dall’estero), che sono stati attaccati nell’ultimo pannello lasciato bianco della piccola mostra che rievoca i fatti di quel maledetto giorno di 30 anni fa, allestita nel corridoio che conduce proprio alla Gradinata, testimonia come l’omicidio di ‘Spagna’ sia ancora un ricordo vivo da tramandare tra i tifosi e ultras. Perché sia un mai più, da tramandare di generazione in generazione.

“Trent’anni fa io non ero neanche nato − dice una delle voci della Nord − tanti di noi non erano nati e stiamo contenti perché tutta l’Italia oggi è qui per ricordare Claudio”. E l’urlo “Claudio”, detto tre volte nello stadio vuoto, è di quelli che non si dimenticano.

