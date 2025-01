Cairese, Filippo Vignaroli è il tuo “terzino fai da te” in rampa di lancio: “Papà Fabio non viene alle partite per scaramanzia ma mi dice di giocare come so”

Cairo Montenotte. Anche nella gara di oggi della Cairese, pareggiata al Brin contro il Saluzzo, si è potuto vedere il proseguimento del percorso di crescita di Filippo Vignaroli.

Il classe 2006, il cui ruolo originale è l’esterno d’attacco, è stato impiegato da terzino nella difesa a quattro di mister Marco Nappi. Un posizionamento diverso dal solito, una soluzione in casa per i gialloblù (un “fai da te”) con compiti ancor più dispendiosi, ma che non ha affatto svalutato il giocatore. Anzi, i miglioramenti sono sempre più evidenti: “Anche se non è il mio ruolo sono riuscito a stringere i denti e dare il meglio di me. Sta andando bene in questo momento. Il mister mi dice sempre di giocare tranquillo, cercare di accelerare la giocata ed essere molto libero. Lui cerca di non mettermi tanta pressione”.

