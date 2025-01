Comunali Genova, Piciocchi raduna il centrodestra: un sondaggio segreto lo dà vincente al primo turno

Genova. “Gli otto punti di vantaggio? Li hanno già persi tutti, abbiamo un sondaggio secondo cui vinciamo noi al primo turno”. A parlare è un pezzo grosso del centrodestra ligure quando manca poco alla fine del mese di gennaio, da più parti considerata una deadline ragionevole per la definizione dei candidati sindaco e delle coalizioni in vista delle prossime elezioni comunali 2025 a Genova.

Secondo il sondaggio top secret in mano al centrodestra – che però non darebbe per cosa fatta il sostegno né di Azione né di Italia Viva agli avversari – lo schieramento che punta a restare al governo della città sarebbe avanti di tre punti percentuali. Una situazione ribaltata rispetto alla fotografia delle urne genovesi all’indomani delle elezioni regionali. Numeri ideali per rinfrancare lo spirito del “candidato in pectore” Pietro Piciocchi, che nella mattina di sabato 1 febbraio al Teatro Stradanuova di via Garibaldi chiama a raccolta tutto il centrodestra, dalle civiche ai partiti, a un appuntamento dal forte valore simbolico.

