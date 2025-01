Consiglio regionale, approvato emendamento sul fondo di garanzia per il disagio abitativo

Liguria. Garanzia fideiussoria raddoppiata, da 12 a 24 mesi, ed estensione dell’ambito della stessa alle spese di amministrazione condominiale e non solo a quelle per gli affitti. Questo il contenuto dell’importante emendamento, in materia di politiche abitative, approvato dal consiglio regionale.

A portare in aula la proposta di modifiche al Fondo rotativo per il disagio abitativo, istituito dalla Regione, il consigliere di Vince Liguria Matteo Campora. L’obiettivo della modifica normativa è quello di incrementare l’accesso alla garanzia fideiussoria, data dal suddetto fondo, per gli operatori pubblici e privati titolari di alloggi di edilizia residenziale sociale da destinare a canone moderato, convenzionati con i Comuni, e per gli affittuari che si rivolgono ai Comuni, alle ARTE e alle Agenzie Sociali per la Casa per il pagamento dei canoni di locazione.

