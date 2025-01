Droga nel cibo per animali, 50 kg di sostanza stupefacente: nuovi arresti da parte dei carabinieri

Savona. Altre quattro misure cautelari disposte dal Gip del Tribunale di Savona che, a seguito degli interrogatori preventivi, ha avvalorato gli indizi emersi durante l’attività d’indagine svolta dai carabinieri nell’ambito dell’operazione “Petfood”, che aveva portato i militari ad eseguire 21 arresti e sequestrare circa 50 kg di sostanze stupefacenti, nonché un ingente quantitativo di denaro contante, pari a circa un milione e duecentomila euro, frutto di una fiorente attività illecita in provincia, oltre ad un’autovettura di lusso acquistata con i proventi dei traffici di droga.

I provvedimenti restrittivi sono a carico di tre uomini ed una donna, tutti cittadini italiani, residenti nel ponente savonese, rispettivamente di 32, 37, 52 e 37 anni. I decreti del Gip, eseguiti dai carabinieri nella mattinata odierna, hanno comportato per i tre uomini due ordinanze di custodia cautelare in carcere ad Imperia ed una misura degli arresti domiciliari, mentre per la donna è stato disposto l’obbligo di dimora nella provincia, con obbligo di permanenza notturna presso il domicilio.

» leggi tutto su www.ivg.it