Euroflora, Asef svela il progetto dello spazio espositivo: ci sarà una Lanterna verde

Genova. I colori ed i profumi di Genova quali sfondo naturale per il suo simbolo: la Lanterna. Tutto ciò realizzato con piante aromatiche e fiori della nostra regione, inseriti in uno spazio espositivo di 140 metri quadrati, nel cuore del rinnovato Palasport, nell’area fieristica genovese. Si presenterà così lo stand realizzato da Asef, l’azienda delle onoranze e dei trasporti funebri del Comune di Genova in occasione dell’edizione 2025 di Euroflora, in programma nel waterfront di levante dal 24 aprile al 4 maggio.

Un allestimento che vuole trasmettere un messaggio forte ai visitatori della floralie, si legge nella nota dell’azienda: “Asef è un patrimonio della città, un’azienda pubblico partecipata attiva dal 1909 e che, per quanto profondamente rinnovata nell’ultimo decennio, affonda le proprie radici nella storia di Genova, di cui condivide il dna”.

