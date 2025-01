Frattura alla clavicola per il presidente Bucci

Frattura composta della clavicola destra a causa di una caduta accidentale per il presidente della Regione, Marco Bucci. Il presidente ha comunque effettuato un sopralluogo al cantiere dello scolmatore del Bisagno e successivamente si è sottoposto ad accertamenti diagnostici al pronto soccorso dell’ospedale Galliera, dove gli è stato applicato un supporto mobile per evitare movimenti bruschi della spalla, quindi è tornato al lavoro nel proprio ufficio. I medici prevedono una guarigione in quattro settimane.

