Istituto Falcone di Loano: un’opportunità per chi vuole lavorare nel turismo

Loano. Hai difficoltà nella scelta della scuola superiore e sei orientato verso l’indirizzo turistico? Vuoi conoscere il territorio ed esserne in grado di promuovere e valorizzare il patrimonio naturale, artistico e culturale? Vuoi avere competenze linguistiche e gestionali per operare nel sistema informativo aziendale e contribuire al miglioramento organizzativo dell’impresa turistica? Allora l’indirizzo Turismo dell’Istituto Tecnico Economico dell’Istituto Falcone potrebbe essere la scelta giusta.

Il turismo è un settore in crescita (come delineato dall’Osservatorio Nazionale del Turismo) che traina l’economia italiana, e secondo i rapporti ISTAT il tasso di occupazione di chi ha un diploma tecnico, quindi anche quello nel turismo, è elevato, quindi è consistente la domanda di figure specializzate in tale ambito.

