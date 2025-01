La Lega vuole cancellare il parere vincolante delle Soprintendenze, Piana: “Basta lungaggini”

Roma. La Lega vuole inserire una norma per rendere non più vincolante il parere delle Soprintendenze sui progetti di rilievo urbanistico e paesaggistico. Ad annunciare la novità – che potrebbe avere ricadute anche sulle numerose opere in programma a Genova e in Liguria – è il partito di Matteo Salvini che ha presentato un emendamento apposito al decreto legge Cultura, attualmente in commissione alla Camera.

“Più semplificazione – si legge nella nota diffusa dal Carroccio – Obiettivo: liberare gli uffici dalle pratiche che non riguardano i grandi monumenti o le rilevanti opere storiche, affidando ai Comuni l’ultima parola su tutte le altre decisioni urbanistiche e paesaggistiche perché il parere delle Soprintendenze non sarà più vincolante. La proposta è in linea con la sburocratizzazione voluta da Matteo Salvini con il Salva-casa”. Il primo firmatario della proposta è il deputato Gianangelo Bof.

» leggi tutto su www.genova24.it