Le ragazze dell’Hip Hop di Santo Stefano si qualificano ai Campionati europei

Sono Sofia Sergiampietri, Greta Dal Cielo, Alessia Tamburrano e Viola Borinato le atlete di Santo Stefano Magra qualificate nei giorni scorsi ai Campionati italiani nella categoria crew della loro disciplina sportiva, l’Hip Hop, e che potranno così partecipare ai campionati europei che si terranno in Svezia il prossimo giugno. La scuola di appartenenza di queste giovani atlete è la Pro Danza attiva da 10 anni a Santo Stefano nella zona di Leclerc.

“Siamo felici di avere nel nostro territorio tante eccellenze sportive e che l’offerta sia così ampia e di qualità – commenta Jacopo Alberghi –. Ringrazio e faccio i complimenti alle atlete e ai dirigenti della Pro Danza per i brillanti risultati raggiunti, sicuro che siano non un punto di arrivo ma un trampolino per ulteriori e futuri successi”

