Natale a Medusei: “Non è politica terrore denunciare tagli a trasporti spezzini, è politica dello struzzo mettere testa sotto sabbia”

“C’eravamo evidentemente dimenticati del consigliere Medusei tra gli ispiratori del taglio delle risorse per il trasporto pubblico locale spezzino operato in queste ore dalla giunta Bucci. Contento ce l’abbia ricordato lui stesso con la sua nota in difesa delle nuove quote che portano il nostro ambito dal 12,3% al 4,4%. Non è politica del terrore denunciarlo, è politica dello struzzo mettere la testa sotto la sabbia per un istinto di difesa della scuderia. Molto male per chi dovrebbe rappresentare il territorio”. Lo dichiara in una nota Davide Natale, segretario ligure e consigliere regionale del Partito democratico, che aggiunge: “Le ripartizioni fra province risalgono alla normativa regionale che basa le quote su criteri oggettivi, condivisi, frutto di confronto con le diverse realtà. Quelle che avrebbero portato all’ambito spezzino 800.664 euro prima dello scippo della giunta Bucci che ha tagliato quella cifra a 286.000 euro. 500.000 euro in meno per il nostro trasporto voluto dal centrodestra regionale e locale. Questa è la realtà dei fatti, questi sono i numeri che nessuna perifrasi di Medusei o dei suoi sodali della maggioranza di destra possono cambiare”.

Conclude Natale: “Sentire proprio lui difendere questa scelta citando il fatto che di là si confina con la Francia è quantomeno grottesco. E mi fa pensare che forse ho sottovalutato davvero un aspetto. Non è vero che la giunta regionale ha assunto questa decisione grazie alla debolezza del centrodestra spezzino. Di questo taglio il centrodestra spezzino era informato, consapevole, concorde e pronto a farsene paladino“.

