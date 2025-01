Nave incagliata a Marina di Massa impiegata nei lavori per la diga di Genova

E’ una delle quattro navi impegnate nei lavori per la nuova diga foranea del porto di Genova quella rimasta incagliata a Marina di Massa nelle scorse ore. Ne dà informazione l’agenzia Ansa. Compito della Guang Rong e delle altre tre unità, trasportare materiali pietrosi da versare in mare, a fare da appoggio ai cassoni di cemento per la diga. Lunga cento metri e di portata lorda pari a diecimila tonnellate, la nave, spiega l’agenzia, operava fra Marina di Carrara, dove prelevava il materiale, e Genova.

