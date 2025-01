Liguria. Nuova disavventura per il presidente della Liguria Marco Bucci. Il governatore ed ex sindaco di Genova è stato visto uscire dall’ospedale Galliera con un braccio steccato.

Da quanto risulta in via ufficiosa, Bucci si sarebbe infortunato nel primo pomeriggio, probabilmente per una caduta, mentre sbrigava faccende private. Sarebbe successo poco dopo la conferenza stampa di presentazione di Euroflora 2025 al Porto Antico.

