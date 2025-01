Parco delle Clarisse: ritorna alla luce un pezzo della Spezia del Seicento devastato dalle bombe

Sono finalmente terminati i lavori del Parco delle Clarisse, l’area pubblica nella quale si trovano le vestigia dell’ex convento delle Clarisse, distrutto dalle bombe della seconda guerra mondiale.

Il sindaco Pierluigi Peracchini ha inaugurato questa mattina il Parco, che insieme ai resti del convento ospita la Chiesa di Santa Cecilia. All’inaugurazione erano presenti l’assessore ai Lavori pubblici Pietro Antonio Cimino, l’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone, l’architetto Anna Ciurlo, responsabile per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Genova e della Spezia.

L’area della Chiesa di Santa Cecilia e dell’ex convento delle Clarisse subirono pesanti bombardamenti nel 1943, ma è stata riqualificata e messa in sicurezza per restituire alla città uno spazio di socialità, cultura e benessere.

All’interno, oltre alla possibilità di trascorrere il tempo libero all’aria aperta, leggere un libro o semplicemente godere della tranquillità del luogo, potranno essere organizzati spettacoli ed eventi per tutta la cittadinanza.

Inoltre è presente un allestimento di opere, rappresentando l’inizio del progetto del “museo a cielo aperto”, che ha l’obiettivo di valorizzare i numerosi reperti custoditi nei depositi attraverso la loro esposizione in vari luoghi della città, creando un collegamento tra di essi e informando cittadini e turisti sulla storia della città.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com