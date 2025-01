Torna la Biblioteca Vivente, primo incontro sabato al Mercato di corso Sardegna

Genova. Dopo il successo dello scorso anno torna la Biblioteca Vivente, nata da un’idea di Sergio Maifredi e organizzata dal Comune di Genova – assessorato Pari Opportunità, da Teatro Pubblico Ligure e affidata ad ABCittà.

“Questo evento si colloca in un contesto transnazionale e si propone di rompere le barriere del pregiudizio attraverso la narrazione. In un mondo sempre più veloce e dominato dai social media, avere l’opportunità di ascoltare le storie di persone reali, di entrare in contatto con esperienze diverse, è un atto di grande valore – spiega l’assessore alle Pari opportunità Francesca Corso – La Biblioteca Vivente ci invita a fermarci, a riflettere e a costruire una cultura di rispetto e comprensione reciproca: ogni incontro con un ‘libro umano’ è un passo verso la costruzione di una comunità più coesa e solidale”.

» leggi tutto su www.genova24.it