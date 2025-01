Tragedia in corso Monte Grappa, clochard trovato morto in strada

Genova. Era originario della Spezia e conosciuto dai servizi sociali genovesi il clochard 65enne trovato morto mercoledì mattina in strada, in corso Monte Grappa.

L’uomo è stato notato da alcuni passanti che hanno subito chiamato i soccorsi, ma all’arrivo dei sanitari non c’era già più nulla da fare. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il medico legale per gli accertamenti, che dovranno chiarire le cause della morte e se si sia trattato di un malore o di un decesso collegato al freddo.

