Trasporto pubblico, Seal punta al 31 gennaio per la vendita dei mezzi a Trotta e Riccitelli. Sulla vicenda anche l’interessamento dell’Anac

Prosegue lo stallo che vede protagonisti Atc esercizio e i consorzi Saca/Seal e Trotta/Riccitelli che si sono avvicendati nella gestione del servizio di trasporto pubblico in subappalto, pari al 30 per cento di quello affidato dalla Provincia alla stessa Atc.

Se da una parte l’azienda, partecipata da gran parte dei comuni dello Spezzino con il capoluogo a farla da padrone con il 79 per cento delle quote, attende la sentenza del Tar riguardo all’affidamento della gara, dall’altra le associazioni temporanee di impresa sono ancora alle prese con la questione dell’acquisto dei mezzi di proprietà di Saca/Seal da parte di Trotta e Riccitelli, un nodo che resiste ormai da mesi e sul quale si sono susseguite diffide e carte bollate. E non potrebbe essere altrimenti, visto che si tratta di un’operazione prevista nell’ambito del trasferimento del servizio e che balla una cifra di oltre 2 milioni di euro.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com