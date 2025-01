Turismo accessibile, il bando della Regione chiude con 16 domande e 77 Comuni coinvolti

Genova. Ben 16 domande pervenute per un totale di 77 Comuni coinvolti nei partenariati e numerosi soggetti del terzo settore. È il bilancio, alla chiusura del 27 gennaio, del bando relativo all’iniziativa promossa dal ministero per le Disabilità, di concerto con il ministero dell’Economia e delle finanze, il ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il ministero del Turismo, che ha destinato alle Regioni risorse per il finanziamento di specifici interventi, attraverso la selezione di progetti volti a promuovere il turismo accessibile.

In particolare, alla Regione Liguria sono stati destinati quasi 1,9 milioni di euro. Le 16 domande, corrispondenti ad altrettanti progetti finalizzati allo sviluppo di un’offerta turistica caratterizzata dall’incremento delle esperienze legate al turismo accessibile ed inclusivo, sono così ripartite: 4 per Genova, 3 per Savona, 6 per Imperia e 3 per La Spezia.

