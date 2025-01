Vignali e Salvatore Esposito all’unisono: “Testa al Cittadella, sappiamo non sarà semplice”

Una folla così allo store dello Spezia non si era mai vista, nemmeno quando nell’ottobre del 2017 la squadra bianca aveva presentato il campione del mondo Alberto Gilardino. Settecento, ottocento persone si sono riversate per strada nel pomeriggio di oggi per incontrare due delle colonne dello Spezia di Luca D’Angelo, l’eroe della vittoria con il Sassuolo, Luca Vignali, e il baluardo del centrocampo delle Aquile, Salvatore Esposito. Decine e decine di metri di coda per oltre un’ora e mezza per i due spezzini, che hanno scattato foto, scambiato qualche chiacchiera e firmato le tantissime maglie che i tifosi hanno acquistato nel corso del pomeriggio.

Una febbre di Spezia che dura ormai da mesi e che ha coinvolto ancor di più la città dopo la vittoria contro il Sassuolo dello scorso venerdì, che ha avvicinato lo Spezia alla capolista e che ha staccato le inseguitrici. Ma una vittoria che non deve cambiare la mentalità della squadra, come ci tiene a sottolineare Salvatore Esposito: “La vittoria con il Sassuolo è stata importante ma non deve spostare i nostri equilibri interni. Pensiamo già alla prossima partita, su un campo difficile e con una squadra in ripresa. Sappiamo che non sarà la partita dell’andata, in Serie B ogni partita ha la sua storia. Pio sarà un’assenza importante, è il nostro giocatore più rappresentativo, ma sono sicuro che chiunque lo sostituirà farà bene perché li vedo in allenamento e mi lasciano molto tranquillo”, racconta tra una firma e un selfie.

