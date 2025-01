Bolletta da 14mila euro “alleggerita” dall’intervento di Federsconsumatori. Le battaglie quotidiane dell’assocazione e il bilancio di un anno di lavoro

Una bolletta dell’acqua da 14mila euro, da capogiro per lo spezzino che se l’è vista arrivare. La causa sarebbe da attribuire a più errori di calcolo ma fortunatamente la spesa è stata alleggerita a mille euro con l’intervento delle avvocatesse e lo sportello di Federconusmatori. L’associazione e le legali hanno chiesto un ricalcolo e la situazione si è ridimensionata. Questa però è solo una delle sfide che l’associazione consumatori, legata a doppio filo con Cgil, ha portato avanti nel 2024 e per il 2025 ha già una serie di obiettivi molto chiari sempre a difesa del cittadino.

Lo scopo di Federconsumatori non è soltanto quello di intervenire quando la situazione deve essere corretta ma cerca di aiutare ed educare il cittadino nel conoscere al meglio i suoi diritti. Tra questi la sanità, con un occhio di riguardo alle liste d’attesa, il passaggio dal mercato tutelato a quello libero, un disservizio legato ad una casa automobilistica e non ultima una vera e propria formazione verso il mondo del digitale dove da tempo la burocrazia si sta spostando. Tutti questi punti sono stati messi in evidenza questa mattina, in una conferenza stampa, in Via Bologna nella sede della Cgil. A illustrare passato recente e futuro sono stati il presidente di Federconsumatori regionale e della Spezia Andrea Benedetto, la volontaria Rosi Pesce e le due avvocatesse Caterina Truppa e Francesca Truppa. Fanno parte del team Giuliana Cuneo e la volontaria del servizio civile Beatrice Lanaro.

Partendo dal tema della sanità. “Da gennaio 2024 i nostri sportelli sono stati impegnati nella consulenza sugli accertamenti inviati dalla Asl 5 sul mancato pagamento dei ticket sanitari – ha precisato Benedetto in conferenza e in una nota -. Oltre al controllo delle sanzioni e alla contestazione di accertamenti non dovuti, abbiamo svolto un ruolo importante, in collaborazione con Spi Cgil e con la Cgil, nei confronti della dirigenza della Asl 5 con la quale siamo riusciti ad aprire un canale di comunicazione diretto che ci ha permesso e ci permetterà in futuro di conoscere meglio le politiche sanitarie della nostra Asl 5, rivendicando una presenza del Comitato Misto consuntivo nel quale poter svolgere, oltre al ruolo istituzionale di informazione e controllo, anche un ruolo squisitamente politico e in accordo con la Cgil. E’ grazie al solo nostro intervento tramite i consiglieri di opposizione della regione è stato possibile costringere la Regione ad adottare un protocollo unico valido per tutte le Asl liguri sugli accertamenti sul detto mancato pagamento”.

