Dal Genoa CFC

Jean Onana Jr è un nuovo giocatore del Genoa. Il centrocampista nato a Yaoundé il 08/01/2000 arriva dal Besiktas a titolo temporaneo con opzione per il riscatto. Cresciuto in patria nella Nkufo Academy, in carriera ha vestito anche le maglie di Leixões, Lille, Mouscron, Bordeaux, Lens e Olympique Marsiglia. Onana vanta 10 presenze con la nazionale maggiore del Camerun.

