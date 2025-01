Dall’avvocato G.B. Roberto Figari riceviamo e pubblichiamo il suo intervento in occasione della cerimonia di posa di una pietra d’inciampo in ricordo di Carlo Staineri nella Giornata della Memoria, tenutosi in Sala Consiliare del Comune di Camogli



27 gennaio 2025: una pietra d’inciampo per Carlo Staineri

» leggi tutto su www.levantenews.it