Cantieri autostradali e frane, valle Scrivia a rischio paralisi. L’appello dei commercianti: “Subito soluzioni concrete”

Genova. Dopo la frana caduta nei giorni scorsi sulla Statale dei Giovi e in previsione dei prossimi cantieri autostradali sulla A7, a Busalla e in tutta la valle Scrivia scatta l’allarme per una viabilità sempre più insostenibile che rischia di mandare al collasso tutto il tessuto economico e commerciale di questi territori. E non solo.

“La situazione critica delle strade e delle infrastrutture nella zona di Busalla sta diventando sempre più insostenibile. Il programma dei lavori presentato da Autostrade per l’Italia, che interesserà prossimamente e per un lungo periodo il casello di Busalla, avrà un impatto rilevantissimo per il traffico con pesanti conseguenze per le imprese. Gli eventi di maltempo verificatisi martedì scorso hanno aggravato ulteriormente le condizioni viarie del territorio, con danni che ad oggi risultano ancora irrisolti. A questa emergenza si somma il peso dei lavori autostradali in corso, che stanno pesando sia sulle imprese sia sui cittadini”.

» leggi tutto su www.genova24.it