Cnos-Fap, inaugurata la nuova cabina di verniciatura: opportunità di formazione per 20 profughi

Genova. Un passo avanti per la formazione professionale e l’inclusione sociale: l’officina di carrozzeria del Cnos-Fap Liguria, sede dei corsi di formazione per carrozzieri finanziati da Regione Liguria, è stata completamente rinnovata con l’introduzione di una nuova cabina di verniciatura. A partire da febbraio, questa struttura non solo potenzierà l’offerta formativa per i giovani studenti, ma accoglierà anche i 20 profughi di età compresa tra i 18 e i 25 anni ospitati presso il centro salesiano di via Carrara, offrendo loro una concreta opportunità di crescita e inserimento lavorativo.

“La nuova officina rappresenta molto più di un semplice ammodernamento – spiega l’assessore alla Formazione di Regione Liguria, Simona Ferro –. È un simbolo concreto di inclusione e uno strumento che permetterà a molti giovani, sia italiani che stranieri, di costruire il proprio futuro professionale. Questo progetto nasce dalla volontà comune di istituzioni, associazioni di categoria e aziende partner di investire nella formazione come strumento indispensabile di crescita umana e sociale”.

