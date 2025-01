Disabilità e scuola, dal Comune di Genova un fondo da 14 milioni

Genova. Uno stanziamento di 14 milioni di euro destinato a sostenere gli studenti disabili, concessioni delle ore di sostegno per gli alunni con ancora in corso l’iter per la certificazione della legge 104 ed un tavolo di lavoro ad hoc per elaborare le migliori strategie di attuazione degli interventi anche a favore degli operatori socio-educativi.

Sono questi alcuni dei risultati emersi durante la commissione consiliare che stamattina, alla presenza dell’assessore alle Politiche dell’Istruzione e Pari Opportunità Francesca Corso, ha riunito esponenti dell’amministrazione comunale e diversi soggetti portatori di esperienze e proposte tra cui rappresentanze delle organizzazioni sindacali di categoria e dei dirigenti scolastici oltre ad associazioni del territorio attive nel campo della disabilità.

