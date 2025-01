Rapallo. Tutto pronto nel Tigullio Occidentale per la prima edizione della Iren Portofino Marathon in programma domenica 2 febbraio 2025 organizzata dall’Associazione Atletica Due Perle con la collaborazione dei Comuni di Portofino, Santa Margherita Ligure e Rapallo.

E per entrare nel clima della competizione, nonché per avvicinare in maniera giocosa e divertente allo sport, Rapallo il giorno prima, sabato 1 febbraio, ha voluto organizzare una manifestazione collaterale dedicata ai più giovani.

