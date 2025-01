Il 16 febbraio torna il Carnevale di Cairo Montenotte: la Castellana è Rebecca Di Giosia

Cairo Montenotte. Dopo il grande successo dello scorso anno, il 16 febbraio dalle 14 in piazza della Vittoria torna il Carnevale di Cairo Montenotte, organizzato dal Comitato Storico dei Rioni.

“Nuvarin der Castè”, la Castellana e tutta loro Corte vi aspettano per festeggiare insieme tutto il pomeriggio, con il confermatissimo intrattenimento musicale a cura di “Sound & Light Service”, la sfilata per le vie cittadine e la consueta premiazione in piazza della Vittoria di maschere, gruppi e carri partecipanti.

