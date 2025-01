Il Pd a Fossitermi: “Il quartiere rischia di diventare un dormitorio, servono trasporti e luoghi di aggregazione”

Un incontro partecipato e ricco di spunti quello che si è svolto nei giorni scorsi a Fossitermi tra gli esponenti dell’Unione comunale del Partito democratico e i cittadini di Fossitermi, nel primo degli incontri del ciclo “Laboratorio di periferia”.

Presenti, nella sede del Pd del quartiere, i consiglieri comunali Martina Giannetti, Andrea Frau e Dino Falugiani, mentre la moderazione del dibattito è stata affidata al consigliere regionale Davide Natale, all’architetto Andrea Massalongo Leoni e alla coordinatrice di zona Roberta Bini.

“Questo è il primo incontro su come pensare i quartieri di domani sulla base delle esigenze della cittadinanza”, ha affermato Bini in apertura, mentre Massalongo ha sottolineato l’importanza di una progettazione partecipata: “I progetti calati dall’alto funzionano peggio. In Spagna la città è considerata un bene di tutti, ognuno la interpreta come il giardino di casa. Oggi alla Spezia le periferie sono staccate dal centro, soprattutto i borghi sulle alture, che sono mal collegati alla città. Serve un disegno unitario con una mobilità sostenibile e a portata di tutti”.

