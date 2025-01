Inaugurati i nuovi uffici il Commissariato di Sarzana attende ora un dirigente e nuovi agenti

Un dirigente e nuovi agenti per assicurare la giusta presenza sul territorio in particolare per quanto riguarda il servizio delle volanti. Questi gli obiettivi per i prossimi mesi del Questore della Spezia Sebastiano Salvo per il Commissariato di Sarzana, espressi questa mattina a margine dell’inaugurazione del nuovo front office nei locali di piazza Vittorio Veneto che in precedenza ospitavano il centro per l’impiego. Attualmente infatti il presidio di Polizia cittadino impiega poco più di 40 persone e manca di un dirigente effettivo (il ruolo ad interim è affidato al vicequestore Fargnoli) dopo la partenza nelle scorse settimane della vicequestore aggiunta Annamaria Ciccariello che lo ha guidato dal marzo 2022 a fine ottobre 2024, con importanti operazioni portate a termine. Fin dal suo recente insediamento infatti il Questore, ascoltate anche le istanze del sindaco Ponzanelli, ha iniziato a lavorare per fornire a Sarzana un dirigente che possa operare in un contesto che, come emerso dal Comitato per l’ordine e la sicurezza odierna, necessita di adeguata copertura.

