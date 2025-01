“Inno alla speranza”: serata in musica con Marcelo Cesena in Sala Dante, organizza il centro culturale “Don Zanini”

Il Centro Culturale Don Alberto Zanini presenta “Inno alla Speranza”, un concerto di musica classica per pianoforte del m° Marcelo Cesena. L’evento si terrà il 1° febbraio alle 17:45 nella Sala Dante di via Ugo Bassi 4, La Spezia. Cesena è un pianista italo-brasiliano di fama internazionale, con una carriera che lo ha portato a esibirsi in tutto il mondo. Il programma del concerto prevede l’esecuzione di musiche di grandi compositori come Bach, Mozart e Chopin. Il costo del biglietto è di 5 euro.

