Intelligenza artificiale e telecamere contro traffico e code: entro la primavera attivi i primi varchi digitali

Genova. L’intelligenza artificiale applicata alla mobilità per alleggerire il traffico e ottimizzare la viabilità cittadina. Genova punta a diventare una “smart city” con l’installazione di un nuovo sistema di controllo del traffico basato sull’IA e su una serie di telecamere posizionate in punti strategici. L’obiettivo è duplice: avere una visione del traffico in tempo reale, sanzionando eventuali comportamenti scorretti, e utilizzare i dati raccolti per prevenire code, ingorghi e congestioni stradali.

Il sistema di smart mobility è finanziato da Autostrade per l’Italia, e prevede l’installazione di oltre 200 telecamere in tutti i punti di accesso alla città (caselli autostradali, Aurelia e vie interne), la sostituzione di tutte le telecamere che monitorano le ztl del centro storico e l’aggiornamento del software degli impianti semaforici.

» leggi tutto su www.genova24.it