Investimenti, prestazioni energetiche, ricerca e sviluppo: nel primo semestre 2025 dieci bandi regionali dal valore complessivo di 60 milioni

In arrivo nel primo semestre dell’anno dieci bandi regionali, a valere sul PR Fesr 2021-2027, per sostenere gli investimenti di enti e imprese liguri. In particolare, si tratta di sei bandi che verranno attivati in favore degli investimenti produttivi delle aziende, per un valore di 44 milioni di euro; tre per migliorare le prestazioni energetiche degli immobili pubblico-privati, per un importo di 14 milioni di euro; infine uno, da 2 milioni di euro, nell’ambito della ricerca e sviluppo; per un totale dunque di 60 milioni di euro.

A illustrare le dieci misure, il consigliere regionale Alessio Piana, delegato allo Sviluppo economico e Programmazione Fesr, nel corso dell’evento organizzato da Regione Liguria al Palazzo della Borsa di Genova, con la collaborazione della Camera di Commercio di Genova.

Il cronoprogramma prevede l’apertura nel mese di febbraio dei bandi da: 30 milioni per le imprese che corrispondono un incremento occupazionale a un investimento produttivo di almeno 200 mila euro (agevolazioni in parte a fondo perduto, in parte a finanziamento agevolato), 4 milioni per le cooperative e un milione per l’internazionalizzazione delle PMI. A marzo verranno attivati 16 milioni di euro: 8 milioni per promuovere l’efficientamento energetico dei comuni sotto i 40 mila abitanti, anche attraverso la produzione di energia rinnovabile; 4 milioni per la riduzione dei consumi energetici delle quattro nuove aree interne liguri (aree interne della Val Fontanabuona, dell’Imperiese, della Bormida Ligure e della Valle Scrivia); 2 milioni per la creazione d’impresa nei 21 comuni dell’area di crisi industriale complessa del Savonese e 2 milioni per la Space Economy. Ad aprile sarà la volta della misura a sostegno dell’economia circolare (5 milioni di euro) e delle comunità energetiche (2 milioni di euro), mentre a maggio aprirà la prima misura regionale dedicata alle reti di impresa (2 milioni di euro).

