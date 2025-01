K1 Fight Code, vittoria per il quindicenne Andrea Arfanotti

Andrea Arfanotti, quindicenne spezzino della Virtus 1906, vince con verdetto unanime a Cavaion Veronese nel gala dei migliori fighters di K1 fight code in occasione della tappa nazionale ASI kickboxing con la federazione Iaksa international Fightnet nel Projet KO. Soddisfazione alle stelle del maestro di muaythai Raffaele Adamo e degli allenatori Valentina Galli Valentina e Davide Donato.

Già pluricampione italiano assoluto di K1 tecnica, in soli due mesi e con due match all’attivo, Arfanotti affronta il terzo match il 25 gennaio con accurata e assidua preparazione che lo porta a vincere contro un ragazzo coetaneo del team Abbagnale di Mantova, preparato e poco più esperto. Non è tutto, in quanto la scuola mette in campo anche R aihan Musso di 23 anni che combatte e vince nel k1 rules contro un avversario più esperto, passando il turno di qualificazione per la Worldcup San Marino

