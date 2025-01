La Tarros espugna il parquet di Cecina e attende la Virtus Siena al Palasprint

Seconda vittoria consecutiva e seconda bella prova per lo Spezia Basket Tarros che, dopo aver battuto al Palasprint Olimpia Legnaia, ha espugnato il parquet del Basket Cecina. Lo scontro diretto del PalaPoggetti ha visto i padroni di casa iniziare portandosi avanti sino al 12-5, poi gli ospiti ribaltano la situazione sino a chiudere la frazione avanti di 4 punti (18-22). All’insegna dei bianconeri anche l’inizio del secondo tempino, quando il vantaggio arriva alla doppia cifra, ma dura poco: i toscani ricuciono e si va alla pausa lunga sul 40-46.

Al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa ristabiliscono in breve la parità e la gara va avanti punto a punto benchè, anche al termine del terzo tempino, la Tarros sia riuscita a guadagnare di nuovo le 6 lunghezze di vantaggio.

Gli ultimi 10 minuti sono decisivi e gli spezzini li affrontano senza dubbio meglio degli avversari, concedendo pochissimo, chiudendo bene le maglie della difesa e non mancando gli appuntamenti con il canestro. Alla fine il tabellone segna 73-89.

“Sono molto contento di questa vittoria, ci voleva – afferma il presidente bianconero Danilo Caluri – Certo, dispiace vederci nella posizione in cui siamo, questa è una squadra che non avrebbe dovuto essere lì, ma con tutte le vicissitudini che abbiamo avuto, questo è quanto. Adesso dobbiamo pensare alla seconda fase della stagione e in questa chiave la vittoria contro Cecina è importante. Portiamo con noi un discreto bottino di punti che ci servirà”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com